Азаров: позиция России по пересмотру газовых контрактов остается неизменной

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что позиция России относительно пересмотра газовых контрактов остается неизменной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в понедельник, 8 октября, во время прямой линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Россия занимает очень простую позицию. Соглашение в 2009 году подписано, срок действия 10 лет. Все оговорено: цена на газ, цена на транзит, поставка… Мы сократили в 2 раза потребление газа – это наш ответ нашим партнерам», – сказал Н.Азаров.

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Как сообщал ранее УНИАН, по информации Госстата, Украина за семь месяцев 2012 года сократила импорт российского газа до 7,934 млрд долларов, что на 7,7% меньше объема закупок за аналогичный период 2011 года.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявлял о планах сократить импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить, по меньшей мере, за 33 миллиарда кубических метров газа в год.