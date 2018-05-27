«Северный поток» - ни себе, ни Украине

Газопровод «Северный поток» 8 октября, спустя 30 месяцев после старта строительства, начал поставки газа по двум линиям. Но радость россиян трудно разделить, если учесть подробности реализации проекта. Попытка со стороны России, которая привнесла в трубопроводы в обход Украины больше политики, чем экономики, минимизировать транзитное значение нашей страны для экспорта российского газа, пока не оправдалась. Как отмечают эксперты, «Газпром» и вовсе может потерять украинский рынок, который на сегодня для него самый значимый. Причем российские эксперты…

Мы строили, строили…

8 октября вторая нитка газопровода «Северный поток» официально введена в эксплуатацию. «Ежегодно по ней может поставляться до 55 млрд куб. м природного газа на протяжении, как минимум, 50 лет. Транспортировка газа в Европу по первой нитке началась в ноябре 2011 года», - амбициозно заявляет пресс-служба Президента России.

Мало того, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, Россия нацелилась на строительство третьей и четвертой ниток газопровода «Северный поток», что считает экономически целесообразным и технически осуществимым.

Следует напомнить "Газпрому", что Евросоюз может запретить России расширять «Северный поток». Так, Академия наук Эстонии (страна сейчас ведет спор с Россией о цене газа) выступила категорически против продолжения исследований морского дна в своих водах, без чего строительство новых веток трубопровода практически невозможно.

На сегодня все выглядит следующим образом. Строительство газопровода Nord Stream началось в апреле 2010 года после завершения экологических исследований и процедуры оценки воздействия на окружающую среду вдоль всего маршрута газопровода, на что было потрачено более сотни миллионов долларов. Сам проект оценивается в свыше 7 млрд долларов.

А когда «стартовали», то выяснилось, что по первой нитке газопровода за 11 месяцев работы было прокачено порядка 9 млрд. кубометров газа (при годовой мощности 27,5 млрд). Пресс-секретарь компании Nord Stream Йенс Мюллер в интервью DW уточнил, что загруженность нового энергетического транспортного коридора составила, таким образом, «в среднем примерно 30-40% максимальной мощности».

То есть, первая линия «Северного потока» не загружена даже наполовину. Возможно, по ряду оценок, это связано с дороговизной российского газа. "С введением в действие второй линии риск простоя возрастет еще больше, если поставщик не согласится предложить свою продукцию по более низким ценам", - считает эксперт по энергетике из Deutsche Bank Йозеф Ауэр.

При этом аналитик отмечает, что серьезные проблемы газопроводу может создать американский сланцевый газ. По его прогнозам, он будет поступать в Европу уже в 2015 году.

Украина vs Россия

Власти Украины остаются на своей позиции - Европе не нужны новые газопроводы для поставок российского газа, так как украинская газотранспортная система вполне может справиться с ними в случае модернизации. Для «обновления» трубы в последнее время все чаще звучит из Киева призыв создать газотранспортный консорциум. Но эта идея была популярной в прошлом десятилетии. А на сегодня, скорее всего, возможность достичь «газового совершенства» упущена.

В деле продвижения идеи модернизации украинской трубы, которая действительно при создании трехстороннего консорциума будет выгода и Украине, и России, и Евросоюзу, премьер-министр Николай Азаров акцентирует технические превосходства нашей ГТС. Он, например, считает, что газопроводы «Северный поток» и «Южный поток» рискованно использовать в сезон сильных морозов.

«Аномальные морозы показали, что ни «Северный поток», ни «Южный поток» не имеют, и в ближайшем будущем не будут иметь, надежных газохранилищ, которые могли бы быть задействованы в период аномальной низкой температуры воздуха. Потому альтернативы модернизации украинской ГТС нет. Потому что ни «Северный поток», ни «Южный поток» не снимают рисков, которые вызваны аномально низкими температурами», - заявил Азаров.

Но не только такими речами может парировать Киев в «газовом» диалоге с Москвой. На угрозу России прекратить поставки в Европу газа через украинскую газотранспортную систему Украина может ответить отказом от импорта газа из РФ, считает директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.

«Если Россия обещает «ноль» кубометров транзита газа через нашу ГТС после ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность газопроводов «Южный поток» и «Северный поток» (должен вступить в эксплуатацию через 1,5-2 года после «Северного потока»), мы можем смело пообещать «ноль» кубометров по импорту российского газа.», - убежден Гончар.

По его мнению, планы «Газпрома» по строительству газопроводов в обход Украины не выдерживают критики. «Согласно официальной информации «Газпрома», проектная мощность газопровода «Южный поток» в 63 миллиарда кубометров в год. Но это возможно только при условии, что будут реализованы проекты газопроводов на территории самой России, общая протяженность которых составит 2 тысячи 446 километров. Напомню, что схожий по масштабам газопровод Ямал-Европа строился 12 лет при том, что это был сухопутный газопровод. Так что, не нужно быть специалистом, чтобы понять, что на полную мощность «Южный поток» выйдет не ранее чем к 2024 году», - отметил эксперт.

При этом, по словам Гончара, в Канаде и США уже начата реализация 13 проектов по строительству заводов по сжижению газа общей мощностью 176 млрд. куб. м в год. «Срок ввода в эксплуатацию этих мощностей - 2015-2016 годы. Этот газ в значительной степени пойдет на европейский рынок. Для сравнения, суммарный объем экспорта российского газа в 2011 году составил 150 млрд. кубометров. В Европе тем временем ведется строительство терминалов по приему сжиженного газа. Таким образом, можно предположить, что уже через 5 лет ситуация на европейском рынке газа кардинально изменится и такие проекты, как «Южный поток», «Северный поток» могут быть пересмотрены в сторону снижения их пропускной мощности. Поэтому «Южный поток», который якобы лишит Украину транзитного статуса, должен рассматриваться исключительно как «страшилка», на которую мы должны адекватно реагировать», - подытожил эксперт.

Нельзя не привести мнения российских экспертов, которые, вопреки нынешней «газовой дружбе» двух стран, критичны в сторону Кремля.

В перспективе «Газпром» потеряет значимый для себя газовый рынок Украины, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник (Россия).

«Мы всегда рассуждаем об Украине, как о стране-транзитере, но забываем о том, что это один из крупнейших потребителей российского газа и эта страна считается мощным рынком для «Газпрома». В его экспортном газе доля Украины 15% и выше. Это значимый для нас рынок и терять его не очень правильно. Однако, все идет к этому», - сказал Пасечник.

Он напомнил, что Украина взяла тренд на избавление от газовой зависимости от России. По его словам, быстро это сделать нельзя, процесс должен быть поступательным.

«Как показывает практика, если подходить комплексно, то все не так уж и плачевно. Для России это, конечно, плохо, что у них есть пути диверсификации», - уверен эксперт.

В частности, он отметил, что у Украины есть кредиты Банка развития Китая на реализацию проектов по замещению и потреблению природного газа углем. Также есть проекты по сжижению природного газа. Например, приемный терминал, строящийся в Одесской области. Есть договоренность от 15 августа с консорциумом компаний во главе с Exxon Mobil и Royal Dutch Shell – он стал победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции по Скифской нефтегазовой площади, которая находится в части глубоководного шельфа Черноморья, добавил эксперт.

«Все эти звенья позволяют снижать зависимость страны от поставок российского газа», - подчеркивает Пасечник.

Он подчеркнул, что финальная цель Украины - к 2030 году кратно увеличить собственную добычу, что позволит снизить экспорт газа по всем возможным поставщикам. Учитывая, что генеральный партнер сейчас «Газпром», то потери России очевидны.

Эксперт констатировал, что вопрос взаимоотношений и газовой кооперации между Москвой и Киевом в политическом поле находится в стадии глубокой заморозки. «Это значит, что никаких тенденций к поступательному движению мы не видим, но есть некие зыбкие надежды на то, что компромиссы будут найдены. Осенью на Украине пройдут выборы в Раду. После них, возможно, стороны вернутся к обсуждению новых мер в отношении «Газпрома» и «Нафтогаза» – как дальше развивать ценовую политику и транзитную кооперацию, то есть, как сохранить Украине какие-то объемы прокачки газа с учетом того, что Россия форсирует развитие обходных магистралей», - сказал он.

«Не за горами и высокий осенне-зимний сезон. В настоящее время в России нет возможности исключить украинскую транзитную систему, без которой транзит газа из России в Европу не осуществить в полном объеме. Поэтому нам надо продолжать дальше работать, пока не будут сооружены все обходные маршруты», - добавил он.

Полный отказ от транзита российского газа через Украину для России вряд ли будет экономически оправданным, считает заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев (Россия).

По его словам, рассматривать новость о сокращении объемов транзита российского газа через территорию Украины, как какую-то глобальную тенденцию, не стоит.

«В долгосрочном плане Россия, конечно, может полностью отказаться от услуг «Нафтогаза», но будет ли это экономически оправданным? Мне кажется, что нет. Капитальные затраты на строительство 2-й ветки «Северного потока» и «Южного потока» огромны и вряд ли оправданы при текущей конъюнктуре (низкие спотовые цены, стагнация потребления – ред.)», - считает эксперт.

По словам Кондратьева, «Газпром» может вынести и не такие затраты (особенно с помощью российских потребителей), но, возможно, стоит направить эти деньги на газификацию внутри страны и разработку месторождений Ямала, а с Украиной просто попытаться договориться о приемлемых условиях эксплуатации украинской ГТС.

Но пока эксперты размышляют, время идет, и газовый рынок меняет свой облик. Но власти Украины не перестают утверждать, что выход из ситуации в случае отказа России от транспортировки газа по украинской газотранспортной системе будет найден.

«Давайте не будем нагнетать эту ситуацию… Но если вы хотите загнать 20 млрд. евро (стоимость обходных проектов – ред.) непонятно куда – пожалуйста, Бог вам в помощь. Украина найдет выход из этой ситуации. Не надо из-за этого переживать», - подчеркнул Азаров.

Осталось только увидеть этот «выход», а пока в туннеле к нему полный мрак.

Нана Черная (УНИАН)