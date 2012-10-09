Цена нефти после снижения в течение трех сессий значительно выросла

На мировых торгах во вторник, 9 октября, цены на нефть растут после снижения в течение трех последних торговых сессий.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже поднялась на 0,77 доллара, или на 0,86%, - до 90,10 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,82 доллара, или на 0,73%, - до 112,64 доллара за баррель.

По мнению экспертов, повышение цен будет непродолжительным, зимний отопительный сезон в США, который может спровоцировать спрос, начнется только 1 декабря, передает Bloomberg.

Между тем, рост стоимости нефти сдерживают новости Международного валютного фонда, который понизил прогноз по развитию мировой экономике в 2012- 2013 годах.