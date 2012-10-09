Миллер пояснил потребность дальнейшего расширения «Северного потока»

Москва. Строительство третьей и четвертой ниток газопровода «Северный поток» обусловлено спросом на российский газ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал в интервью российскому каналу «Россия 24».

«Если говорить о третьей-четвертой нитках, то здесь в первую очередь играет роль фактор спроса. Российский газ востребован на сегодняшний день в Европе и будет востребован в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - сказал А.Миллер.

Он отметил, что в настоящие время наблюдается снижение энергопотребления и газопотребления в связи с кризисом в еврозоне, однако это не помешало

«Газпрому» в прошлом году поставить газа больше, чем в предыдущем.

«Объяснение этому очень простое - снижение собственной добычи газа в Европе шло более быстрыми темпами, чем снижался спрос на энергоносители и, в частности, на газ. «Газпром» в прошлом году поставил на 12 млрд газа больше, чем это было в предыдущем», - сказал он.

А.Миллер отметил, что снижение наблюдалось у всех поставщиков, которые работают на европейском рынке, кроме России и Катара. «При этом в абсолютном выражении самый больший прирост на европейский рынок дал «Газпром», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 октября А.Миллер заявил, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода «Северный поток» является экономически целесообразным и технически осуществимым.

Он подчеркнул, что до 31 января будущего года планируется подписать меморандум по созданию новых газотранспортных мощностей через Балтийское море в Европу. По его словам, одна из ниток может быть предназначена для поставок российского газа в Великобританию.

8 октября, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум линиям.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Северный поток» - ни себе, ни Украине