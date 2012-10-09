Физическое лицо сконцентрировало контрольный пакет акций «Полтавагаз»

Физическое лицо Вера Четверикова сконцентрировала 66,47% акций предприятия по газоснабжению и газификации «Полтавагаз».

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, акционеры компании «Полтавагаз» на собрании 5 октября избрали В.Четверикову председателем наблюдательного совета. Членами набсовета стали Антон Четвериков (заместитель директора ООО «ТДК»), Роман Загородний (представляет интересы НАК «Нафтогаз Украины»), Владимир Евсюков (заместитель генерального директора «Новопокровского комбината хлебопродуктов») и Алина Фирсова (инженер-технолог ООО «СПТ-Цитрон»).

Как ранее сообщал УНИАН, инвестиционная компания «Финекс-Украина», которая занималась на протяжении последних двух месяцев скупкой акций облгазов, перепродала физическому лицу 26% акций предприятия по газоснабжению и газификации «Полтавагаз».

До последнего времени Вера Четверикова владела 40,47% акций «Полтавагаза».

В конце августа текущего года компания «Финекс-Украина» стала победителем приватизационного аукциона по продаже 25% предприятия по газоснабжению и газификации «Полтавагаз», предложив за пакет 20,305 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Полтавагаз» (Полтава) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Полтавской области.

Компания закончила 2011 год с чистой прибылью в размере 11,042 млн грн.