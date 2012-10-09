Азаров: Россия обещает газ по 160 долл., если Украина присоединится к ТС

Если Украина присоединится к Таможенному союзу, то Россия обещает снизить цену на газ до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во вторник в Одессе на встрече с представителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

«Какие Россия нам выдвигает условия?… Нам говорят: вот, давайте, присоединяйтесь к Таможенному союзу – и завтра у вас газ будет по 160 долларов за одну тысячу кубометров», - сказал Н.Азаров.

Читайте также: «Газпром» отыграется на Украине за капризы Европы

Как сообщал УНИАН, Украина третий год безуспешно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долл. за 1.тыс. куб. м по Харьковскому соглашению 2010 г.) составляла – в первом квартале 2012 г. около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долл. за 1 тыс. куб. м.