Янукович одобрил закон об увеличении на 3,9 млрд грн расходов бюджета на компенсацию «Нафтогазу»

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом на 3,9 млрд грн увеличены расходы Министерству энергетики и угольной промышленности Украины на финансирование новой бюджетной программы «Компенсация Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам хозяйствования для производства тепловой энергии, которая потребляется населением».

Также законом на эту же сумму увеличен предельный объем дефицита госбюджета, в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета.

Как сообщал УНИАН, изменения в госбюджет на 2012 год относительно компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации Верховная Рада приняла 2 октября.