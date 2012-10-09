В Европарламенте выдвинули требования к компаниям, добывающим нефть и газ на морском шельфе

Брюссель. Комитет Европарламента по вопросам промышленности, исследований и энергетики выступает за то, чтобы компании, которые планируют добывать нефть и газ на морском шельфе, предоставляли описание возможных серьезных аварий и планы действий на случай таких аварий для получения лицензий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение комитет принял во вторник, 9 октября.

За проект доклада депутата Иво Белета (группа народных партий, Бельгия) проголосовали 48 членов комитета, против – 7, воздержался один.

“Европа изучила урок катастрофы в Мексиканском заливе и хочет ограничить риски для окружающей природной среды”, - заявил докладчик.

Компании должны для получения лицензий подтверждать наличие достаточных финансовых средств для покрытия расходов в случае серьезных аварий, а также возмещения нанесенного природной среде вреда.

Кроме того, не менее чем за 24 недели до начала работ компании должны предоставлять ответственным национальным органам описание возможных серьезных аварий и планы действий в случае их возникновения.

При этом описание возможных аварий с перечнем специальных мер для обеспечения безопасности работников должно обновляться каждые 5 лет. В планах действий на случай возникновения аварий компании должны описывать доступные ресурсы и оборудование для ликвидации их последствий, а также действия, которые должны осуществляться в случае аварий.

Сами страны-члены ЕС, по мнению комитета, также должны разработать соответствующие планы действий на случай аварий на добывающих установках с определением действий ответственных органов власти и служб безопасности.

Комитет также высказался за то, чтобы докладчик начал переговоры с Европейской комиссией и Советом ЕС относительно учета внесенных в документ изменений для окончательного принятия.