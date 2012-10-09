Рабочие группы обсудят соглашение о доступе к трубопроводному транспорту стран СНГ - источник

Рабочие группы до конца года начнут обсуждать проекты соглашений о торговле услугами и доступе к транзиту трубопроводным транспортом в рамках Содружества независимых государств.

Об этом УНИАН сообщил источник в Исполкоме СНГ.

По его словам, первое заседание рабочей группы по подготовке соглашения о торговле услугами планируется провести в середине ноября, а по подготовке соглашения о доступе к трубопроводному транспорту – до конца года.

«Первое заседание рабочей группы по вопросу об услугах намечается провести в середине ноября, а по трубопроводному транспорту, когда получим все предложения. Наверно до конца года точно проведем», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проекты этих двух документов уже разработаны и находятся на изучении в правительствах стран СНГ. Соглашение по услугам разработала Украина, а по доступу к трубопроводному транспорту – Армения.

Как сообщал УНИАН, после вступления в действие Договора о зоне свободной торговли товарами, страны, подписавшие документ, должны начать подготовку соглашения о свободной торговле услугами в рамках СНГ.

Также, согласно Договору о ЗСТ СНГ в течение полугода с даты вступления в силу Договора, должен быть обсужден вопрос о доступе к транзиту трубопроводным транспортом в рамках СНГ.

Договор о ЗСТ СНГ вступил в силу 20 сентября после ратификации Россией, Беларусью и Украиной. В ближайшее время участниками договора станут Молдова и Казахстан, парламенты которых ратифицировали документ.

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