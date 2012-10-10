На Прикарпатье из-за аварии на газопроводе без газоснабжения остались 2 тысячи абонентов

Сегодня с 6.00 прекращено газоснабжение 14 населенных пунктов Рогатинского района Ивано-Франковской области (2 тыс. абонентов) в связи с безотлагательными аварийными работами вблизи с. Беньковцы Рогатинского района для устранения утечки газа на газопроводе «Киев - Западная Украина-2».

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, вчера во время проведения очередного осмотра газопровода обнаружено повреждение привода управления краном и свечкового крана на газопроводной трубе - ответвлении высокого давления.

По данному факту работниками Рогатинского райотделения милиции проводится проверка.

Утечка газа не ликвидирована.