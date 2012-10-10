Цена нефти падает на ожиданиях статданных из США

На мировых торгах в среду, 10 октября, цены на нефть падают после роста на 2,4-3,4% накануне на фоне ожиданий статданных из США.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,46 доллара, или на 0,5%, - до 92,93 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil упала на 0,41 доллара, или 0,36%, - до 114,09 доллара за баррель.

Рост цен на нефть 9 октября был связан с растущими опасениями относительно перебоев с поставками топлива из-за напряженности между Сирией и Турцией.

В среду ожидается публикация данных Американского института нефти по запасам сырья в стране. Как полагают аналитики, показатель за прошедшую неделю вырос на 1,5 миллиона баррелей, передает Bloomberg.