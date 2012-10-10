«Черноморнефтегаз» увеличил добычу газа на 14,7%

Крупный украинский добытчик газа - ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) за 9 месяцев 2012 года увеличило добычу природного газа до 843 млн куб. м с 735 млн куб. м за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении компании.

Согласно пресс-релизу, основной прирост добычи был получен в третьем квартале (июле-сентябре) за счет достижения максимальной суточной добычи на черноморских месторождениях - 3 млн куб. м. Всего в третьем квартале было добыто 300,9 млн куб. м, что на 18,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

«Работы по завершению дообустройства Штормового и Архангельского месторождений, капитальный ремонт скважин на Голицынском месторождении стали основными причинами роста добычи», - комментируются в пресс-релизе результаты компании.

«Черноморнефтегаз» планирует в 2012 году добыть 1,17 млрд куб. м газа, в 2013-м – 1,65 млрд куб. м. Рост добычи газа планируется осуществлять за счет продолжения освоения Одесского и Безымянного месторождений газа.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.