«Укртрансгаз» автоматизировал подачу газа в АР Крым

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в октябре текущего года ввела в эксплуатацию полностью автоматизированную газораспределительную станцию (АГРС) «Белогорск», через которую получают газ потребители и промышленность городов Белогорска, Алушты и других населенных пунктов АР Крым.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, строительство проводилось в рамках реализации Соглашения между Советом министров Автономной Республики Крым и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» о сотрудничестве и содействии развитию нефтегазовой отрасли и социально-экономической сферы АР Крым на 2010-2012 годы и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.

«Ввод в эксплуатацию газораспределительной станции Белогорск стало логическим продолжением политики модернизации нашей производственной деятельности», - отметил директор управления магистральных газопроводов «Харьковтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» Петр Слесар во время торжеств по случаю пуска газа в г.Белогорск.

По словам директора «Укртрансгаза» Сергея Винокурова, внедрение концепции позволит свести к минимуму отказы в работе газораспределительной системы и в несколько раз сократит расходы на ее обслуживание.

«Укртрансгаз» в период 2010-2015 гг. запланировал внедрить 64 автоматизированных газораспределительных станции (строительство и реконструкция). Наибольшее количество АГРС будет внедрено в газораспределительных системах «Донбасстрансгаз», «Черкассытрансгаз», «Киевтрансгаз», что связано с наибольшим количеством потребителей», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года компания «Укртрансгаз» ввела в эксплуатацию полностью автоматизированную газораспределительную станцию (АГРС) «Козовая», через которую получают газ потребители пгт Козовая и других населенных пунктов Тернопольской области.

Справка УНИАН. Дочерняя компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.