Украина в сентябре сократила потребление электроэнергии на 1,6%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в сентябре текущего года сократилось на 1,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, – до 1,35 млрд кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, средняя величина потребления электрической мощности в часы контроля максимальной нагрузки объединенной энергосистемы Украины составляла 20558 МВт, что на 252 МВт или на 1,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«В целом по Украине задания по предельному потреблению электрической энергии, которое установлено в соответствии с уровнем расчетов электропередающих организаций с энергорынком, и задания по предельному потреблению электрической мощности за время контроля не превышены», - сказано в сообщении.

Однако, как отмечается в сообщении компании, три региона допустили превышение задач по предельному энергопотреблению, а именно: Киевская область по электроэнергии на 4,7% и по мощности на 1,8%; Донецкая область по электроэнергии на 2,4%; Хмельницкая область по электроэнергии на 0,1% и по мощности на 0,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), выросло на 2%, или 3,738 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 187,647 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 2,4%, или 3,483 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 150,967 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.