Окончательное решение по «Южному потоку» в Венгрии планируют принять до конца октября

Москва. Окончательное инвестиционное решение по «Южному потоку» в Венгрии планируется принять до конца октября.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании «Газпром» по итогам встречи главы компании Алексея Миллера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Речь шла о поставках российского природного газа в Венгрию, а также о ходе реализации проекта «Южный поток», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня была завершена процедура по смене уполномоченной компании со стороны Венгрии в рамках реализации «Южного потока».

А.Миллер и В.Орбан отметили, что проект реализуется строго по графику и до конца октября 2012 года будет принято окончательное инвестиционное решение по проекту.

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Справка УНИАН: В 2011 году объем поставок российского газа в Венгрию составил около 6,26 млрд куб. м.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в обход территории Украины.

В феврале 2008 года Россия и Венгрия подписали межправительственное соглашение, предусматривающее присоединение Венгрии к проекту газотранспортной системы «Южный поток».

10 марта 2009 года «Газпром» и Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) подписали Базовое соглашение о сотрудничестве по строительству газопровода и транзиту природного газа через территорию Венгерской Республики в рамках проекта «Южный поток».

29 января 2010 года «Газпром» и MFB выступили учредителями совместной проектной компании (СПК) South Stream Hungary Zrt.

В октябре 2011 года Правительство Венгрии приняло решение о смене уполномоченной компании в рамках реализации проекта «Южный поток» на территории Венгрии. Новым партнером станет MVM Zrt. (ЗАО «Венгерские энергетические компании»).

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