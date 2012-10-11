"Газпром" прогнозирует сокращение поставок газа в этом году в ЕС на 5%

Объем поставок газа ООО "Газпром экспорт" в дальнее зарубежье в 2012 году может сократиться примерно на 5% и составить 142-143 миллиардов кубометров против 150 миллиардов кубов годом ранее, окончательная цифра будет зависеть от ситуации в четвертом квартале, сообщил агентству "Прайм" заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Сергей Челпанов.

"Оценочно, думаю, будет 142-143 миллиарда кубометров", - сказал Челпанов.

Он подчеркнул, что окончательная цифра будет зависеть от того, какой спрос будет в четвертом квартале, насколько холодной будет зима в Европе.

Напомним, 10 октября министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что объем экспорта газа из РФ на текущий момент снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

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