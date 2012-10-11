Азаров о газе: Рано или поздно наступит момент, и Украина вообще у России ничего покупать не будет по такой цене

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Россия, получая временную выгоду от высоких цен на газ для крупнейшего покупателя газа - Украины, в перспективе может потерять этого покупателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Кривом Роге в ходе встрече с Днепропетровской областной ассоциацией местного самоуправления.

«Подумайте, вы сейчас получаете временные выгоды от того предательского соглашения, но это временные выгоды. Потому что вы потеряете крупнейшего покупателя вашего газа. Рано или поздно наступит такой момент, и вообще у вас ничего покупать не будем по такой цене», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что, отказываясь снижать цену на газ, Россия ставит Украину в «трудное положение» и заставляет нести колоссальные затраты на разведку и добычу газа, а также на переход на энергосберегающие технологии.

Н.Азаров подчеркнул, что поиски альтернативных источников газа для Украины актуальны, однако эти вопросы Украина могла бы решать не в таком экстренном порядке, как сейчас.

«Это давно назревшее, конечно, мероприятие, но его можно было бы растянуть во времени, а мы вынуждены сейчас концентрировать ресурсы на этом», - сказал Н.Азаров. При этом он выразил уверенность, что со временем Украине удастся решить все газовые проблемы с Российской Федерацией, и РФ на долгие годы останется стратегическим партнером Украины.

«Рано или поздно, мы, конечно, эту проблему решим… Если смотреть в перспективу наших взаимоотношений, конечно, между нами должны быть на годы вперед, на десятилетия, на сотни лет вперед, отношения партнерские и дружеские. И для нас это стратегия», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина третий год безуспешно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долл. за 1.тыс. куб. м по Харьковскому соглашению 2010 г.) составляла – в первом квартале 2012 г. около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долл. за 1 тыс. куб. м.

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