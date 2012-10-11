Мировая атомная энергетика преодолела «фукусимский синдром» - российский эксперт

Москва. Тщательное осмысление и анализ позволили мировой атомной энергетике преодолеть «фукусимский синдром», сказал в комментарии УНИАН первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России, президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Возвращение темпов развития мировой атомной энергетики к дофукусимскому уровню - ожидаемый процесс. Еще в прошлом году российские эксперты прогнозировали, что после тщательного осмысления и анализа того, что произошло на японской АЭС, будут сделаны необходимые выводы, которые воплотятся в конкретные решения по повышению безопасности объектов атомной энергетики и их устойчивости к экстремальным внешним воздействиям», - сказал В.Язев.

По его словам, все страны, которые всерьез рассматривали использование атомной энергетики до марта 2011 года, после получения более четкой и полноценной информации об аварии на АЭС «Фукусима» остались привержены своим планам. Он отметил, что исключением является Германия, которая летом прошлого года заявила о постепенном уходе от атомной генерации, но руководство этой страны заявляло об этих планах и раньше.

«Сейчас мы видим практические шаги в сторону развития атомных проектов», - подчеркнул эксперт. Например, в Польше в начале сентября три компании, одна из которых государственная, подписали протокол о намерениях приобрести доли в компании, которая будет заниматься строительством и эксплуатацией будущей первой польской АЭС. В Чехии полным ходом идет тендер на строительство второй очереди АЭС «Темелин», а новая энергетическая стратегия этой страны предусматривает увеличение доли атомной энергии в общем энергобалансе. Активно развивается азиатское направление – Индия, Китай, Вьетнам, где атомная энергетика рассматривается как основная возможность повысить эффективность промышленного производства, уровень жизни и при этом не оказывать пагубного влияния на экологию, добавил он.

В.Язев обратил внимание на то, что даже в Японии, где очень активно говорили о полном отказе от АЭС, в настоящее время не могут полностью перейти на другие источники энергии. «Новость последних дней – принятое по согласованию с местными властями решение компании J-Power о возобновлении строительства построенной почти наполовину АЭС «Ома» в префектуре Аомори. Напомню, летом этого года в Японии была возобновлена работа двух атомных реакторов. Уже тогда было понятно, что восстановление японской экономики после землетрясения и цунами вряд ли возможно без атомной энергии», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Кабинет министров Украины одобрил законопроект о размещении, проектировании и строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.