Суд перенес на 22 октября рассмотрение жалобы Кабмина по долгу ЕЭСУ

Киевский апелляционный хозяйственный суд перенес на 22 октября рассмотрение жалобы украинского правительства на решение суда первой инстанции, которым Кабинет министров обязан выплатить Министерству обороны РФ 3,1 млрд грн долга корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласил председательствующий в судебной коллегии судья Виктор Шапран, объяснив необходимость объявления перерыва необходимостью дополнительного изучения материалов дела.

В то же время, коллегия судей отказала представителю ЕЭСУ Александру Ковальчуку в удовлетворении ходатайств относительно истребования для изучения в качестве доказательств ряда документов из Министерства обороны РФ, СБУ, Кабинета министров Украины, министерств финансов Украины и России.

Следующее судебное заседание должно начаться 22 октября в 9.15.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу относительно долга ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.

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