DTEK Holdings откроет «Киевэнерго» кредитную линию на 185,9 млн грн

Управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) откроет подконтрольной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» кредитную линию на сумму 185,9 млн грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложения акцептированы 8 октября. Конечный срок заключения договоров между сторонами – 7 ноября.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на 3 года под 9% годовых.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Киевэнерго» сократило долг перед «Нафтогазом» на 305,7 млн грн - до 287,3 млн грн