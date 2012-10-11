«Газпром» ожидает увеличение спроса на газ из-за прогнозов холодной зимы

Москва. В российской компании «Газпром» ожидают увеличение спроса на газ из-за прогнозов холодной зимы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов.

«Мы готовимся к тому, что предстоящая зима будет более холодной, и во время пиков похолодания нам нужно будет обеспечивать потребителей большими объемами газа, чем прошлой зимой», - сказал С.Куприянов.

В тоже время в управлении информации компании сообщили УНИАН, что правление ОАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок осенью-зимой 2012-2013 годов и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

На заседании было отмечено, что ЕСГ в основном готова к работе в предстоящий осенне-зимний период.

Подчеркивается, что потенциальная производительность подземных хранилищ газа (ПХГ) «Газпрома» на территории России увеличена до рекордных показателей: максимальная суточная производительность на начало сезона отбора — до 671,1 млн куб. м газа, среднесуточная производительность в декабре — феврале — до 535,9 млн куб. м газа, что, соответственно, на 23,4 и 13,8 млн куб. м выше аналогичных прошлогодних показателей. Рост среднесуточной производительности сопоставим со среднесуточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например, Брянской, Кировской, Омской или Ульяновской областями.

Практически завершены работы по восполнению в ПХГ объема газа, отобранного

в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созданию оперативного резерва газа в российских ПХГ в объеме 66,28 млрд куб. м, что на 1 млрд куб. м больше, чем в 2011 году. Это показатель станет максимальным в истории российской газовой отрасли.

С учетом ПХГ, расположенных на территории Беларуси, оперативный резерв газа «Газпрома» достигнет 67,14 млрд куб. м, потенциальная производительность ПХГ составит: максимальная суточная на начало сезона отбора — 689,1 млн куб. м газа, среднесуточная в декабре — феврале — 542,1 млн куб. м газа.

Сообщается, что для обеспечения надежной работы газодобывающих предприятий, в частности, введены в эксплуатацию новые скважины на Заполярном, Астраханском, Ямсовейском месторождениях и Ныдинской площади Медвежьего месторождения, дополнительные дожимные компрессорные мощности на Ямбургском, Медвежьем и Комсомольском месторождениях. По состоянию на 1 октября 2012 года выполнен капитальный ремонт 341 скважины. В текущем году будет введено в эксплуатацию Бованенковское месторождение на полуострове Ямал проектной мощностью 115 млрд куб. м газа в год. Кроме того, планируется запустить вторую установку комплексной подготовки газа (УКПГ-1В) валанжинских залежей на Заполярном месторождении, что позволит увеличить проектную мощность месторождения до 130 млрд куб. м газа в год.

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