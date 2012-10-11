Ежегодный потенциал энергосбережения экономики Украины составляет 13,8 млрд евро, что соответствует 39 млрд кубометрам природного газ — больше, чем весь импорт газа из Российской Федерации в Украину.

Таковы итоги проекта «Рейтинг энергоэффективности областей Украины» (Ukrainian Energy Index), выполненного аналитическим центром «Бюро экономических и социальных технологий» по заказу компании СКМ и презентованных в четверг, 11 октября.

«Создавая данный рейтинг уже второй год подряд, мы преследуем 2 цели: привлечь внимание правительства, реального сектора и всех украинцев к вопросу рационального потребления энергоресурсов и показать, что экономить эти ресурсы жизненно необходимо», - отмечает директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

Рейтинг отражает эффективность использования энергоресурсов по областям Украины с учетом существующего уровня развития экономики. Рейтингование происходило по 4-м базовым отраслям: промышленность, услуги, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство. В ходе исследования сопоставлялись энергозатраты украинской экономики с аналогичными показателями стран ЕС.

Согласно результатам рейтинга, повышение энергоэффективности до европейского уровня позволит сократить конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг и жилищном секторе на 57%.

По результатам исследования, суммарный рейтинг энергоэффективности среди регионов Украины возглавили Винницкая , Херсонская и Закарпатская области.

Наименее энергоэффективными признаны области концентрации тяжелой промышленности Днепропетровская, Донецкая и Луганская.

Справка УНИАН. Методика составления рейтинга базировалась на методологии Международного энергетического агентства. Методология позволяет разделить ключевые факторы, определяющие энергопотребление: экономическую деятельность, структуру экономики и энергоемкость производства. При составлении рейтинга использовалась статистическая информация Государственной службы статистики и аналогичных служб ЕС.

СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент») – крупнейшая украинская многоотраслевая группа. В состав Группы СКМ входят предприятия горного, металлургического, энергетического, финансового, телекоммуникационного, медиа и других секторов экономики, в том числе – транспортный холдинг "Портинвест". 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.