Нефть торгуется разнонаправленно на данных по рынку труда и запасам в США

Мировые цены на нефть демонстрируют в пятницу разнонаправленную динамику на фоне данных из США, зафиксировавших рост запасов сырья в стране, а также снижения числа заявок по безработице в стране до минимума более чем за 4 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI к 10.18 мск повысилась на 0,17 доллара, или на 0,18%, - до 92,24 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) снизилась на 0,29 доллара, или на 0,25%, - до 115,42 доллара за баррель.

Накануне стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 октября, сократилось на 30 тысяч до 339 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали увеличения числа заявок на 3 тысячи.

"Данные по рынку труда США стали очередным толчком для роста цен (на нефть - ред.)", - утверждает директор по исследованиям рынков сырья Tradition Energy Эдисон Армстронг (Addison Armstrong), цитируемый агентством Bloomberg.

В то же время инвесторов продолжают беспокоить признаки снижения спроса на "черное золото"со стороны крупнейшего в мире потребителя сырья. Так, по данным Минэнерго США, объем запасов нефти на оптовых складах страны за прошедшую неделю вырос на 1,67 миллиона баррелей до 366,4 миллиона баррелей, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличение показателя на 1,5 миллиона.

Объем добычи нефти в США за неделю, завершившуюся 5 октября, при этом вырос на 78 тысячи до 6,6 миллиона баррелей в день, что является максимальным показателем с мая 1995 года. Объем импорта увеличился на 115 тысячи баррелей в день до 8,22 миллиона.