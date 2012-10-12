«Черноморнефтегаз» запускает после капремонта буровую установку «Сиваш»

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» после проведения капитального ремонта вводит в эксплуатацию самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Сиваш».

Об этом говорится в сообщении «Черноморнефтегаза» со ссылкой на заместителя председателя «Черноморнефтегаза» Александра Кацубу в Симферополе.

«СПБУ «Сиваш» приступит к бурению на Штормовом газоконденсатном месторождении в ближайшие недели», - сказал А.Кацуба.

Согласно сообщению, после капремонта «Сиваш» приступит к бурению скважины №44 Штормового месторождения с прогнозным дебитом 120-130 тыс. куб. в сутки.

В дальнейшем СПБУ будет переведена на Губкинскую площадь, где пробурит одну скважину, а затем приступит к разведочному бурению на Субботинском нефтяном месторождении Прикерченского шельфа.

«Необходимость проведения капитального ремонта «Сиваша» была обусловлена сроком его службы»,- отметил А.Кацуба.

Как отмечается в сообщении, это самая старая самоподъемная плавучая буровая установка ГАО «Черноморнефтегаз», произведенная в 1977 году.

«Поэтому после прихода на ГАО новой СПБУ «Петр Годованец» появилась возможность капитально отремонтировать «Сиваш», не снижая темпы освоения Черноморского шельфа. Ремонт и частичная модернизация «Сиваша» позволили продолжить эксплуатацию СПБУ-ветерана»,- подчеркнул А.Кацуба.

Две другие СПБУ «Черноморнефтегаза» – «Таврида» и «Петр Годованец» работают соответственно на Архангельском и Одесском месторождениях.

Четвертая СПБУ «Черноморнефтегаза» - «Независимость» (приобретена в конце 2011 г.) приступит к работе на шельфе в конце текущего года.

Как ранее сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» увеличило добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,7% или 108 миллионов кубометров. Всего за девять месяцев было добыто 843 миллиона кубометров. В июле-сентябре «Черноморнефтегаз» добыл 300,9 миллиона кубометров, что на 18,2% или 46 миллионов кубометров больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.