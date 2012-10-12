«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» и «Укргазбанка» ОВГЗ на 2,5 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «Дельта Банк» и ПАО «Укргазбанк» на сумму 2,516 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, у «Укргазбанка» ОВГЗ были реализованы двумя лотами на сумму 0,998 млрд грн, а у «Дельта Банка» - тремя лотами на общую сумму 1,518 млрд грн.

Все предложения акцептированы 11 октября 2012 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

КБ «Дельта Банк» зарегистрирован 9 февраля 2006 года. На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства, доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.