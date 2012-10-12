Минэнерго прогнозирует принятие Кабмином обновленной энергетической стратегии в ноябре

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует принятие Кабинетом министров «Обновленной энергетической стратегии Украины до 2030 года» в ноябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, 12 октября, сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха.

Также он отметил, что уже на следующей неделе документ будет передан на рассмотрение в Кабинет министров.

Справка УНИАН. 12 июня Министерство энергетики и угольной промышленности презентовало проект обновленной энергетической стратегии Украины до 2030 г., согласно которому Украина рассчитывает к 2030 году увеличить производство электроэнергии на 45,44% - до 282 млрд кВт/ч по сравнению с 2011 годом.

25 июня Минэнергоугля приняло за основу проект обновленной энергетической стратегии Украины до 2030 г.

Данная стратегия разрабатывалась совместно с Фондом «Эффективное управление», основанным бизнесменом Ринатом Ахметовым.