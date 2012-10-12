Украина за 8 месяцев сократила импорт газа из РФ в денежном выражении до 9,103 млрд долл.

Украина за восемь месяцев 2012 года сократила импорт российского газа до 9,103 млрд долларов, что на 1,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сообщила Государственная служба статистики.

Как сообщал УНИАН, в сентябре госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за восемь месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 21,5 млрд куб. м, что на 34% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить в 2012 году импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг «Нафтогаз Украины» подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной газа предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.

«Газпром» также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубометров газа в год.

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