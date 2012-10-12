Украина за 8 месяцев сократила импорт нефти в денежном выражении на 67%

Украина за восемь месяцев 2012 года сократила импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) до 980,098 млн долларов, что на 67,2% меньше объема закупок за аналогичный период 2011 года, сообщил Госстат.

Как сообщал УНИАН, поставки нефти на НПЗ страны за восемь месяцев текущего года уменьшились, по итоговым данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 43,4% – до 3,008 млн тонн. В том числе, поставки импортной нефти упали на 69,6% – до 1,194 млн тонн.

Производство бензина в стране в январе-августе 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 39,8% – до 1,194 млн тонн, производство дизельного топлива упало на 45,3% – до 0,996 млн тонн, а мазута – на 59,8%, до 0,556 млн тонн.

В августе 2012 года объем переработки нефтяного сырья упал по сравнению с августом 2011 года на 59,1% – до 308,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Основной причиной сокращения переработки на украинских НПЗ стала остановка в марте текущего года Лисичанского НПЗ (входит в структуру ТНК-ВР), повлекшая сокращение поставок нефти на предприятие. В настоящее время в Украине переработку нефтяного сырья осуществляют Кременчугский НПЗ (ПАО «Укртатнафта», Полтавская обл.) и Шебелинский ГПЗ.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.