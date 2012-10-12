Украина за 8 месяцев сократила экспорт каменного угля в денежном выражении на 21%

Украина за январь-август 2012 года сократила экспорт каменного угля до 421,018 млн долларов, что на 20,9% меньше объема продаж за аналогичный период 2011 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, импорт Украиной каменного угля за восемь месяцев текущего года увеличился до 2,048 млрд долларов, что на 19% больше объема закупок за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины за восемь месяцев 2012 года увеличили добычу угля до 56,837 млн тонн с 54,051 млн тонн за аналогичный период 2011 года.

В 2012 году украинские власти ставят целью добиться увеличения добычи угля до 85 млн тонн.

За последние два года Украина декларирует планы о переходе на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.