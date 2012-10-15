Цена нефти падает на фоне заявлений Ирана о готовности начать "ядерные" переговоры

На мировых торгах в понедельник, 15 октября, цены на нефть падают на фоне заявления Ирана о готовности провести переговоры по вопросу обогащения урана.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,77 доллара, или на 0,84%, - до 91,09 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE упала на 0,55 доллара, или на 0,48%, - до 114,07 доллара за баррель.

На прошедших выходных представитель министерства иностранных дел Ирана Рамин Мехманпараст заявил, что Тегеран готов продемонстрировать гибкость, чтобы снизить уровень беспокойства международного сообщества по ядерной проблематике, если Тегерану гарантируют поставки обогащенного урана для нужд мирной атомной программы.

В то же время, главы МИД 27 стран Евросоюза на заседании в понедельник в Люксембурге, как ожидается, утвердят новый блок экономических санкций в отношении Ирана. Меры дальнейшего давления на иранский режим включают запрет на поставки газа из Ирана для европейских энергетических компаний. В соответствии с новым блоком санкций, ЕС запретит также продавать Ирану графит и алюминий, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия и баллистических ракет, передает Bloomberg.