"Одесса-Броды-Гданьск" ставит под вопрос «разморозку» "Бургас-Александруполиса" - эксперт

Продление нефтепровода Одесса-Броды до Гданьска ставит под вопрос перспективы возможной «разморозки» проекта Бургас-Александруполис, по которому планировалось поставлять российскую нефть.

Об этом в интервью корпоративному журналу «Трубопроводный транспорт нефти» (№10) сказал заместитель вице-президента «Транснефти» Игорь Кацал.

«Теперь, с вводом в строй БТС-2 (Балтийская трубопроводная система-2), нам ничего не грозит. Использование нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск просто заместит выбывающие объемы российской нефти – не более. Другое дело, что это ставит под вопрос перспективы возможной «разморозки» проекта Бургас-Александруполис», - сказал И.Кацал.

При этом он подчеркнул, что перспективы восстановления транзита российской нефти на участке Броды-Одесса нет. Построена БТС-2, и те объемы, которые раньше шли через Украину, теперь поставляются через Усть-Лугу, добавил он.

«Существует ли вероятность использования маршрута Одесса-Броды-Будковце? Да, и в последнее время она возросла. Вызвано это сокращением объемов поставок российской нефти в Чехию. Очевидно, что это никак не связано с «Транснефтью», это вопрос поставщиков и потребителей, однако факт остается фактом», - сказал он.

И.Кацал отметил, что Украина, которой надо решать проблему потери грузооборота на маршруте Одесса-Броды, уже ведет переговоры со словацкой компанией «Транспетрол», обсуждая варианты транспортировки легкой азербайджанской нефти через Словакию в Чехию. По его словам, раньше словаки не были в этом заинтересованы, но теперь, потеряв объем 2-3 млн тонн транзитной нефти, они получили понятную мотивацию.

И.Кацал сообщил, что от Брод до Будковце идут две трубы. Одна уже заполнена легкой азербайджанской нефтью, и особых технических проблем для начала поставок нет. Другой вопрос – ресурсы, подчеркнул он.

«В Азербайджане добыча падает. Свободной нефти для этого маршрута нет, ведь им надо еще загружать Баку-Джейхан. Но есть ведь еще казахстанская нефть, в частности, нефть Каспийского трубопроводного консорциума. По какому маршруту она пойдет, учитывая «заморозку» проекта Бургас-Александруполис и загруженность турецких проливов?» - сказал он.

Он подчеркнул, что нельзя не принимать во внимание и то, что Украина не отказалась от проекта «Сарматия», строительства маршрута Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск. В его реализации с некоторых пор заинтересована и Польша. Ведь теперь, когда многие поставщики выбирают маршрут на Усть-Лугу, в направлении Адамовой Заставы «Транснефть» качает на 1 млн тонн в месяц меньше, чем прежде. А это примерно в равных долях затрагивает не только польский, но и немецкий рынок, отметил он.

Как сообщал УНИАН, нефтепровод мощностью 35 миллионов тонн в год с возможным расширением до 50 миллионов тонн предполагалось проложить из порта Бургас на Черном море в порт Александруполис на Эгейском море. Бургас-Александруполис, как и конкурирующий с ним нефтепровод Самсун-Джейхан, предназначен для транспортировки нефти по суше в обход перегруженных черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Россия, Болгария и Греция подписали межправительственное соглашение о строительстве почти 300-километрового нефтепровода в 2007 году. Для реализации проекта стороны 6 февраля 2008 года зарегистрировали компанию Trans-Balkan Pipeline B.V. России в ней принадлежит 51%, Болгария и Греция поровну делят 49%. Участниками проекта с российской стороны являются «Транснефть», «Роснефть» и «Газпром нефть».

Руководство Болгарии в декабре заявило о намерении прекратить действие межправительственного соглашения по проекту строительства трансбалканского нефтепровода, посчитав его экономически невыгодным. 11 марта Болгария рассчиталась по всем обязательствам по проекту строительства нефтепровода Бургас-Александруполис и имеет право официально выйти из проекта.

Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.