В Харькове возле суда по делу ЕЭСУ митингуют сторонники и противники Тимошенко

В Харькове проходят митинги сторонников и противников экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, оба митинга проходят на площади Руднева напротив здания Апелляционного суда Харьковской области, где сегодня Киевский районный суд Харькова продолжит слушание уголовного дела Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

На митинге противников экс-премьера, несмотря на ливень, собралось около 500 человек. В этот раз они не держат транспаранты. Противники Ю.Тимошенко, которые собрались на расстоянии 20 м от здания суда, требуют осудить экс-премьера за совершенные ею преступления.

На митинге сторонников Ю.Тимошенко, который проходит на расстоянии около 70 м от здания суда, собралось около 300 человек, однако люди продолжают подходить.

Сторонники экс-премьера держат флаги с символикой Объединенной оппозиции. Люди требуют освободить всех политических узников, в том числе Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

Защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

11 сентября судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский, учитывая отсутствие Ю.Тимошенко в зале судебных заседаний, решил нецелесообразным продолжать заседание и объявил перерыв в слушании уголовного дела относительно ЕЭСУ до 15 октября.