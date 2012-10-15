ТВЭЛ планирует поставить первую партию топлива на РАЭС в апреле 2014 года

Опытную партию модернизированного российского ядерного топлива ТВСА-12 планируется поставить на Ривненскую АЭС в апреле 2014 года, сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на исполнительного директора топливной компании ТВЭЛ Дмитрия Крылова.

"С прошлого года опытные образцы этого топлива работают на Калининской АЭС. Они будут к моменту поставки на Украину работать там уже три года", - сказал Д.Крылов «РИА-Новости» в кулуарах семинара, посвященного развитию атомной энергетики.

По его словам, в соответствии с планом, в августе 2013 года планируется получить лицензию на ТВСА-12 в надзорных органах Украины.

Он уточнил, что на четвертый энергоблок Ривненской АЭС планируется поставить 42 кассеты нового топлива. Это будет переходная загрузка, а потом в режиме стационарной эксплуатации будет 36 кассет.

"Мы переходим на пятигодичный цикл с четырехгодичного и уменьшаем количество ТВС подпитки с 42 до 36", - сказал Д.Крылов.

Справка УНИАН. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания «ТВЭЛ» создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.

Ривненская АЭС - первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов на Украине, и единственная - с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в четырех километрах от города Кузнецовск.