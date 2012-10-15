Суд объявил перерыв по делу ЕЭСУ до 13 ноября

Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в судебном заседании по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 13 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение, заслушав мнения прокуроров и защиты о возможности продолжения заседания без участия подсудимой, объявил председательствующий судья Константин Садовский.

Следующее судебное заседание начнется 13 ноября в 10.00.

Решение суда сторонники Ю.Тимошенко встретили возгласами: «Позор!».

Перед этим защитник экс-премьера, народный депутат Сергей Власенко заявил в суде ходатайство об остановке рассмотрения дела до полного выздоровления Ю.Тимошенко.

С.Власенко подчеркнул, что, в соответствии со статьей 249 УПК, производство по делу должно быть закрыто.

Он предложил также обязать врачей сообщить о том, когда Ю.Тимошенко полностью выздоровеет, а уже после этого назначать следующее судебное заседание.