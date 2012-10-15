В России пошлина на нефть с 1 ноября понизится на 14,4 долл. - до 404,5 долл.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2012 года может понизиться на 14,4 доллара - до 404,5 долларов за тонну, следует из средней цены мониторинга и формулы расчета экспортной пошлины согласно режиму налогообложения нефтяной отрасли "60-66".

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 418,9 долларов за тонну.

Как сообщил агентству "Прайм" эксперт Минфина РФ Александр Сакович, средняя цена мониторинга за период с 15 сентября по 14 октября 2012 года составила 110,707 доллара за баррель.

Таким образом, правительство РФ, скорее всего, установит пошлину на уровне 404,5 доллара за тонну, исходя из расчета пошлины на основе коэффициента 0,60.

Льготная ставка на нефть Восточной Сибири, Каспийских месторождений и Приразломного месторождения составит с 1 ноября 199,4 доллара за тонну по сравнению с действующей ставкой 210,1 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт бензина, исходя из коэффициента 0,90, с 1 ноября будет понижена до 364,1 доллара за тонну с 377 долларов за тонну в октябре.

Пошлина на сжиженный газ в ноябре составит 192,4 доллара за тонну, в октябре она находится на уровне 172,5 доллара за тонну, передает РИА "Новости".