В Германии электричество подорожает на 50%. Все ради возобновления источников энергии

Германия вводит налог на электроэнергию, который увеличит средний счет почти на 50%, для финансирования разработки возобновляемых источников энергии, сообщает Deutsche Welle.

Сбор «нанесет удар» по рыночным ценам на электроэнергию, которые в 2013 году вырастут на 47%, отмечает издание. Такое решение принято в связи с планами страны отказаться от использования ядерной энергетики в течение десяти лет.

Четыре основных энергооператора Германии Amprion, 50Hertz, Tennet и TransnetBW заявили, что дополнительные расходы на электроэнергию вырастут с 3,6 евроцента до 5,3 евроцента (6,7 цента) за кВт/ч, начиная с января. Для семьи из четырех человек расходы на электричество, таким образом, увеличатся примерно на 250 евро (324 долл.) в год.

Налог позволит производителям солнечной и ветряной энергии, а также энергии биомассы обеспечить «выгодные» инвестиции. Возобновляемые источники энергии в настоящее время производят четверть электроэнергии в Германии. В планах страны увеличить этот показатель до 80% к 2050 году.

Закрытие АЭС в Германии произошло после землетрясения и цунами в Японии, из-за которых был поврежден корпус АЭС «Фукусима-1» и возникла угроза радиоактивной утечки. Кроме того, власти Германии тогда приняли решение увеличить штрафы в отношении нарушений в области атомной индустрии, передает «Газета.Ru».