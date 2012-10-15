Coal Energy увеличила добычу угля на 34%

Холдинговая угледобывающая компания Coal Energy с активами в Украине в июле 2012 года увеличила добычу угля до 196,921 тыс. тонн, что на 34% больше аналогичного месяца 2011 года, говорится в отчете компании.

В частности, за июль увеличилось производство энергетического угля до 133,442 тыс. тонн, что на 26% больше аналогичного периода 2011 года, а коксующегося сократила на 5,4% - до 22,408 тыс. тонн, сообщается в отчете компании.

Справка УНИАН. Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению. Продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляет экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.

Запасы угля компании, по классификации JORC, составляют 235,5 млн тонн, в том числе подтвержденные и извлекаемые - 151,2 млн тонн.

В июле 2011 года Coal Energy продала инвесторам на Варшавской фондовой бирже 25% своих акций за 80 млн долларов. Контрольный пакет принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.