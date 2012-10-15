ДТЭК начал отгрузку угля в Россию

Компания «ДТЭК Трейдинг» заключила экспортный контракт на поставку угля до 2013 года для Новочеркасской ГРЭС, входящей в структуру крупнейшей российской теплогенерирующей компании «ОГК-2». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно предоставленной информации, первая партия угля низколетучей группы отгружена в Россию 6 октября текущего года, до конца 2013 года общий объем поставок составит 120 тыс. тонн.

«Российское направление экспорта антрацита является для нас стратегически важным и одним из приоритетных», - говорится в сообщении.

«Схожесть технологических требований энергообеспечения генерирующих предприятий России открывает широкие перспективы использования украинских углей низколетучих марок», - приводятся в сообщении слова директора по коммерческой деятельности ДТЭК Андрея Фаворова.

Также А. Фаворов отметил, что компания надеется на расширение сотрудничества с «ОГК-2».

Справка УНИАН. ООО «ДТЭК Трейдинг» осуществляет торговлю углем ДТЭК на внешних и внутренних рынках угля, а также с генерирующими и промышленными компаниями внутри и за пределами Украины. Уголь, экспортируемый «ДТЭК Трейдинг», используют электростанции, коксохимические и металлургические комбинаты в Украине, а также электростанции и промышленные предприятия в Турции, Польше, Болгарии, Румынии.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащенияугля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ООО «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), ОДО «Шахта «Белозерская», 5 обогатительных фабрик, а также активы в России: ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (1 шахта, 1 обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (1 шахта), ООО «Сулинантрацит» (1 шахта в консервации).