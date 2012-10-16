Украина за 9 месяцев увеличила экспорт электроэнергии на 69%

Украина в январе-сентябре 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 7,156 млрд кВт/ч, что на 68,9% превышает показатель аналогичного периода 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, наибольшая часть экспорта приходится на Беларусь — 2,955 млрд кВт/ч (41,3% от общего экспорта), далее идут Венгрия — 2,758 млрд кВт/ч (36% от общего экспорта), Польша — 0,757 млрд кВт/ч (10,6% от общего экспорта) и Молдова — 0,637 млрд кВт/ч (8,9% от общего экспорта).

Минэнергоугля сообщает, что в сентябре 2012 года на экспорт было передано 0,991 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 66,2% больше аналогичного периода 2011 года.

Экспорт электроэнергии на территорию Российской Федерации не осуществлялся.

Как сообщал УНИАН, в августе ДТЭК выкупил 500 МВт сечения на Россию для экспорта электроэнергии в сентябре.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.