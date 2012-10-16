На фоне ситуации с Ираном цены на нефть изменились разнонаправленно

На мировых торгах во вторник, 16 октября, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ослабления напряженности относительно иранской ядерной программы.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже выросла на 0,06, доллара, или на 0,07%, - до 91,91 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE снизилась на 0,18 доллара, или на 0,16%, - до 115,62 доллара за баррель.

Как известно, представитель МИД Ирана Рамин Мехманпараст заявлял, что Тегеран готов продемонстрировать гибкость, чтобы снизить уровень беспокойства международного сообщества по ядерной проблематике, если Тегерану гарантируют поставки обогащенного урана для нужд мирной атомной программы.

Между тем, как отмечают эксперты, перебои с поставками с Ближнего Востока или любые новости из Северного моря могут оказать воздействие на ход торгов, передает Bloomberg.

На рост цен оказывают давление статданные из США, согласно которым объем розничных продаж в стране увеличился в сентябре на 1,1% по сравнению с августом, в то время как эксперты предполагали рост показателя только на 0,8%.