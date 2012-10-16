Кабмин лишил «Нафтогаз» монополии на реализацию импортного газа

Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров Украины №939 от 3 октября текущего года.

До этого другие компании могли покупать газ за границей и даже растамаживать его в Украине, однако формально заниматься продажей импортного топлива внутри страны имела право только НАК.

Кроме того, постановлением №939 правительство обязало "Нафтогаз Украины" обеспечивать природным газом гарантированных поставщиков этого топлива внутри страны.

Согласно документу, как и ранее, «Нафтогаз» должен формировать ресурс газа для всех категорий потребителей страны, а не только для населения, бюджетных учреждений и религиозных организаций.

Кроме того, Кабмин также отменил действие постановления, которое позволяло осуществление самостоятельной закупки импортного газа предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений, в объеме, не превышающем собственных нужд производства.

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Как сообщал ранее УНИАН, с апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.

Доля Ostchem Holding в общем объеме импорта газа в январе-августе 2012 года составила 25,6% (5,5 млрд куб. м), остальной объем топлива импортирует "Нафтогаз".

Справка УНИАН. Украина с начала года импортировала российского газа на 9,103 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.