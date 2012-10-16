Стартовали общественные слушания по поводу продления срока эксплуатации 1 блока ЮУАЭС

Южно-Украинская АЭС начала общественные слушания по вопросу продления эксплуатации первого энергоблока, срок эксплуатации которого истекает 31 декабря 2012 года, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, общественные слушания официально начинаются 16 октября и продлятся до 17 ноября текущего года.

Организационно-техническое сопровождение данных слушаний поручено госпредприятию «Государственный научно-инженерный центр систем контроля и аварийного реагирования» (г. Киев)

«Установленный проектами 30-летний срок эксплуатации энергоблоков типа ВВЭР-1000 основан на чисто консервативных оценках - на уровне знаний, имевшихся в 70-80-х годах прошлого века», - сказано в сообщении.

«Обновленной энергетической стратегией Украины на период до 2030 года» продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС определяется одним из необходимых условий реализации целей и задач этой стратегии, которая позволяет обеспечить поддержку производства электроэнергии на достигнутом уровне до введения новых мощностей и осуществить накопление необходимых средств на вывод из эксплуатации действующих энергоблоков без существенного увеличения нагрузки на потребителя.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС эксплуатирует три энергоблока ВВЭР-1000, Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3)

По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек.