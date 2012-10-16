МВФ предлагает новый вариант повышения цен на газ для населения

Крупнейший кредитор Украины - Международный валютный фонд в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим, говорится в обнародованном Фондом отчете.

«Поскольку стоимость импортированного газа растет, эта политика все больше и больше давит на государственные финансы, удерживает чрезмерное потребление энергии, затрудняет инвестирование в сеть поставок, а также подрывает рост внутреннего производства», - говорится в документе.

Вместе с тем, премьер-министр Украины Николай Азаров, находившийся во вторник в поездке в Запорожье, в очередной раз заверил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги после запланированных на 28 октября парламентских выборов повышаться не будут. «Мы тарифы не поднимали два года и не будем поднимать», - сказал Азаров на встрече с рабочими Запорожского автомобилестроительного завода.

Фонд сообщает, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который 2011 год завершил с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

В отчете под названием «Газовая ценовая политика Украины: Распределительные последствия повышения тарифов» отмечается, что увеличение тарифов на газ для населения, к примеру, на 20%, приведет к сокращению потребления газа на уровне 5%, тепла - на 3%.

"Расчеты показывают, что повышение тарифов на 20% мало повлияет на благосостояние богатых. Вместе с тем, четкий график повышения тарифов в среднесрочной перспективе станет стимулом для повышения энергоэффективности", - заявляет Фонд.

МВФ акцентируем внимание на том, что при нынешней политике правительства 85% украинцев, живущих ниже черты бедности, не получают никакой социальной помощи на коммунальные услуги. В то же время около 30% государственных льгот населению распределяется богатым. Ликвидация подобных преимуществ освободит почти 0,2% ВВП для адресной социальной помощи бедным или представителям среднего класса, но при этом мало повлияет на благосостояние более богатых украинцев.

***После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

На состоявшемся в конце прошлой недели в Токио заседании Совета управляющих МВФ и Всемирного банка представители правительства Украины заявили о необходимости продления действующей программы сотрудничества с Фондом, а не разработки новой.

«Главная тема на переговорах - это продление уже существующей программы, которая заканчивается в конце 2012 года, но имеет все шансы быть продолженной и в 2013 году. Думаю, что мы возобновим переговоры с МВФ после окончания избирательной кампании на Украине», - сообщил в понедельник в интервью Deutsche Welle первый вице-премьер Валерий Хорошковский.