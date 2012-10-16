Строительство LNG-терминала начнется 15 ноября, "плюс-минус два дня" – Каськив

Строительство LNG-терминала по приемке сжиженного природного газа на Черноморском побережье начнется, ориентировочно, 15 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) Владислав Каськив.

«Строительство начнется 15 ноября, плюс-минус два дня. Тогда же будут подписаны все необходимые документы с потенциальными участниками», - сказал В.Каськив. Он не назвал потенциальный круг участников проекта, сославшись на конфиденциальность переговорного процесса и необходимость соблюсти бизнес-интересы сторон. В.Каськив лишь напомнил, что на завершающей стадии находятся переговоры об аренде плавучей платформы для приемки сжиженного газа.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

Намерение стать одним из инвесторов строительства терминала высказывала испанская компания Enagas (Испания) - лидер европейского рынка по транспортировке газа.