Строительство в Украине заводов по производству синтетического газа начнется в 2013 году

В 2013 году в Украине начнется строительство пяти заводов, которые будут производить из угля синтетический газ.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал сегодня во время общения с журналистами в Луганске, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам В.Януковича, для реализации этого проекта будут привлекаться инвестиции в объеме 3,5 млрд долларов. Он напомнил, что соответствующее решение было принято во время его государственного визита в КНР осенью 2010 года. «По результатам совместной работы с нашими партнерами из Китая мы приняли решение выделить на эту программу 3,5 млрд долларов», - сказал он.

Президент отметил, что два из пяти предусмотренных проектом заводов будут построены в Луганской области. «Сегодня все документы оформлены и начинается проектирование, а затем строительство», - сообщил В.Янукович.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Соответствующий протокол был подписан 13 июля 2012 года первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Поповичем и уполномоченным представителем Государственного банка развития КНР Лю Бо.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.