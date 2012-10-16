ВР увеличила на 1,51 млрд грн расходы Минэнергоугля

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения расходов на техническое переоснащение и охрану труда на угледобывающих предприятиях (№ 11328).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено увеличить расходы по бюджетной программе КПКВК 1101200 «Государственная поддержка строительства угле- и торфодобывающих предприятий, на техническое переоснащение отмеченных предприятий, в том числе через механизм удешевления и погашения кредитов, а также выполнение программы реновации горно-шахтного оборудования» на 1 450,0 млн грн.

В то же время, с целью обеспечения работников угольных предприятий средствами индивидуальной защиты, в частности самоспасателями изолировочными и учебными в комплекте с регенеративными патронами для прохождения практической тренировки в специальных «дымовых камерах», главными аккумуляторными светильниками необходимо внести изменения в название бюджетной программы КПКВК 1101160 «Мероприятия по охране труда и повышению техники безопасности на угледобывающих предприятиях, а именно оснащение новейшими приборами контроля над параметрами шахтной атмосферы и средствами контроля дегазирования», и увеличить бюджетные расходы по этой программе на 60,0 млн грн.