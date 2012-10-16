«Нафтогаз» направит почти 415 млн грн на геологоразведочные работы

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направит почти 415 млн грн на проведение геологоразведочных работ на трех площадях Днепровско-Донецкой впадины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 12 октября 2012 компания «Нафтогаз Украины» провела раскрытие конкурсных предложений участников закупки услуг по проведению сейсмологических исследований 3D на трех площадях Днепровско-Донецкой впадины.

«По результатам оценки предложений участников акцептовано предложение ООО «Капромбуд» с ценой 414 918 000,00 грн (Четыреста четырнадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч гривен 00 коп.)», - сказано в сообщении.

Согласно документации конкурсных торгов, предметом закупки являются четыре лота, в которые входят сейсморазведочные 3D работы на Андреевской, Иордановской, Западно-Токарско-Краснянской площадях и создание интегральной модели распределения вертикальных скоростей сейсмических волн в центральной части Днепровско-Донецкой впадины.

Так же в сообщении было отмечено, что общий прирост запасов углеводородов по НАК «Нафтогаз» в 2011 году составил 28,0 млн т условного топлива, в 2012 году ожидается на уровне 28,1 млн т условного топлива, а в 2013 - 28,4 млн т условного топлива.

При этом, по прогнозам компании, добыча природного газа в 2013 году составит 19,05 млрд куб.м, что на 1 млрд куб. м больше, чем в 2011 г.

Выполнения геолого-тематических работ позволило Компании за последние полтора года обосновать и подготовить пакеты материалов более чем на 50 участков недр.

«На сегодня «Нафтогаз Украины» уже получила специальные разрешения на пользование недрами по семи участках, суммарные ресурсы которых оцениваются в 457 млн т условного топлива», - отмечается в сообщении.

Кроме того, проведение геофизических исследований, в том числе сейсморазведочных, позволило подготовить к поисковому бурению 10 объектов с суммарными перспективными ресурсами природного газа 150 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале октября Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила открытый конкурс на проведение сейсмологических исследований на площади Палласа, расположенной в южной части Прикерченского шельфа Черного моря.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗ.