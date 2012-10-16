Депутаты предоставили госгарантии по проекту реконструкции газопровода «Союз»

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 6 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 год» для предоставления государственных гарантий в размере 560 млн грн по проекту реконструкции компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз» в рамках договоренностей с Ferrostaаl Industrieanlagen GmbH (Германия).

За данное решение сегодня, 16 октября, проголосовали 269 депутатов при необходимых 226.

Как сообщал УНИАН, госгарантии планируется предоставить по обязательствам ДК «Укргазвыдобування» в рамках договоренностей с Ferrostaаl Industrieanlagen GmbH от 2 июля 2012 года.

Немецкая сторона готова обеспечить финансирование 85% стоимости проекта за счет кредита Deutsche Bank. 15% должна профинансировать украинская сторона.

Предполагаемая общая стоимость реализации проекта составит около 50 млн евро.

2 июля текущего года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз».

Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции Бар (Винницкая область) магистрального газопровода «Союз».

Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-госграница) построен во времена СССР в 1975-78 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода 26 млрд куб. м в год, проектное давление 7,5 МПа; длина по территории Украины - 1568,5 км. На газопроводе находится 12 компрессорных станций. Компрессорная станция Бар была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.

Газотранспортная система Украины состоит из 39,8 тыс. км газопроводов, в том числе 14 тыс. км диаметром 1020-1420 мм, 74 компрессорных станций (112 компрессорных цехов) общей мощностью 5450 МВт и 13 подземных хранилищ газа с активным объемом 32 млрд куб. м. Пропускная способность системы составляет на входе 288 млрд куб.м в год, а на выходе - 178,5 млрд куб.м в год. На сегодняшний день существует техническая возможность для увеличения транзита газа в страны Центральной и Западной Европы до 142 млрд куб. м в год без расширения газотранспортной системы.