ВР предоставила госгарантии на 10 млрд грн для строительства электростанции в Крыму

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 6 закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 год» для предоставления государственных гарантий в размере 10 млрд грн по проекту строительства парогазовой электростанции в г. Щелкино ( АР Крым).

За данное решение сегодня, 16 октября, проголосовали 267 депутатов при необходимом минимуме в 226.

«Реализация проекта строительства парогазовой электростанции в г. Щелкино, который также предусматривает развитие сетей электро- и газоснабжения в восточной части Крыма, требует привлечения кредитных средств в сумме 1,25 млрд долл. (10 млрд грн)», - сообщается в пояснительной записке документа.

Как сообщал УНИАН, в конце июня прошлого года государственное предприятие «Крымские генерирующие системы» и Китайская национальная машиностроительная корпорация Sinomach подписали в Киеве рамочное соглашение о начале согласования условий заключения договора на строительство в Щелкино парогазовой электростанции ориентировочной установленной мощностью 750-900 МВт.

В рамках проекта планируется также построить подстанции выдачи мощности и подводного газопровода Джанкой-Щелкино для обеспечения газоснабжения будущего энергообъекта.

Первичное соглашение о намерении строительства ПГЭС в Крыму было подписано в Китае еще в сентябре 2010 года. Документ был подписан Минтопэнерго, Sinomach, а также Экспортно-импортным банком Китая.

Справка УНИАН. Крым является энергодефицитным регионом. Более 90% электроэнергии, потребляемой регионом, импортируется с материковой части Украины по межсистемным линиям электропередачи напряжением 220-330 кВ.

Строительство парогазовой электростанции будет осуществлено на базе недостроенной атомной электростанции.