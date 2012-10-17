Нефть продолжает торговаться разнонаправленно на статданных из США

На мировых торгах в среду, 17 октября, нефть продолжает торговаться разнонаправленно на фоне статданных из США.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже выросла на 0,22, доллара, или на 0,24%, - до 92,31 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE снизилась на 0,09 доллара, или на 0,08%, - до 113,91 доллара за баррель.

Федеральная резервная система 16 октября заявила, что промпроизводство в США в сентябре выросло на 0,4% при прогнозе роста на 0,2%, передает Bloomberg.

В то же время, котировки снижаются на данных по запасам сырья в США. Как сообщил Американский институт нефти (API), оптовые запасы увеличились в стране за неделю на 3,7 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 1,8 миллиона баррелей. В то же время, запасы горючего сократились на 1,2 миллиона баррелей.

Позже в среду станут известны официальные данные от Министерства энергетики США.